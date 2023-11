Giulia Cecchettin | storia di una sbornia collettiva con poche eccezioni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 26 novembre 2023) Secondo James Surowieki, noto giornalista e scrittore statunitense, solo in determinate condizioni, la media delle valutazioni date da una massa di individui inesperti indipendenti sarebbe in grado di fornire una risposta più adeguata e valida di un qualsiasi parere di esperto. Riprendendo un tema che risale agli albori del XX secolo, Surowieki lo ha sviluppato in un interessante libro dal titolo assolutamente esemplificativo: “La saggezza delle folle”. La morte diEbbene, affinché quella che una volta si definiva intelligenzasi affini è necessaria la presenza di una corretta e approfondita informazione, per quanto umanamente possibile. Ciò in base al principio di quel gran liberale di Luigi Einaudi, il quale considerava prioritario “conoscere per deliberare”. Ora, da questo punto di vista, quello a cui ...