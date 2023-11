Giulia Cecchettin laureata | il disegno virale sui social | simbolo della lotta ai femminicidi

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 26 novembre 2023) “Al vero uomomia vita. Mio papà“. Corona d’alloro in testa, un sorriso bello, la tesi di laurea in mano.ci guarda dal futuro che non potrà vivere. Dal traguardo che non potrà tagliare. Strappata all’abbraccio che non potrà dare. Al suo babbo, alla sua famiglia. A disegnare per, che ilamava, a disegnareè Antonio Federico, illustratore e insegnante di pittura e grafica al liceo artistico Stagio Stagi nel cuore di Pietrasanta (Lu). Ildi Antonio Federico:, dedica il traguardo al “vero uomo”sua vita, il papàIlper“Tutti noi avremmo voluto ...