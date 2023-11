Giappone | la danza verticale italiana per l’inaugurazione del grattacielo più alto del Paese

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 novembre 2023) Èla compagnia dichiamata ad esibirsi a Tokyo per gli spettacoli di inaugurazione di Azabudai Hills, ilpiùdel– che domina il cuore della capitale con un’altezza di 330 metri, presentato ai media prima della sua apertura. La compagnia diIl Posto – la prima del genere in Europa, fondata a Venezia nel 1994 dalla coreografa e direttrice artistica Wanda Moretti e dal musicista Marco Castelli, si è esibita con lo spettacolo LoveBar: una nuovissima creazione che ha debuttato al Teatro Goldoni di Venezia a fine settembre per l’evento di riapertura vincendo il progetto Goldoni 400. Il tour è iniziato in ottobre a Bruxelles per il Festival XL Parcours d’Artistes, per poi proseguire in Vietnam, a Ho Chi Minh, per ...