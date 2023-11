Gianluigi Paragone | almeno un film dà voce ai fregati dalle banche

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 novembre 2023) Cento domeniche è il racconto di una storia dimenticata e che Antonio Albanese rispolvera con grande senso cinematografico: il tradimento delle vecchiedel territorio ai danni dei suoi risparmiatori. Antonio è un operaio specializzato che torna nella sua banca per riscattare parte dei risparmi e pagare il matrimonio della figlia. Antonio però è stato fregato dalla sua banca che con l'inganno gli ha fatto girare le obbligazioni sicure in azioni ad alto rischio. È la storia di quel che accadde nel 2017 con il crac della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ma anche delle altre popolari, da quella di Bari a quella di Ferrara, passando per TerCas e Banca Marche. Una storia che raccontai passo passo in televisione alla Gabbia, cercando di spiegare che quei truffati non erano speculatori che cercavano furbescamente di rientrare dal crollo di valore ma risparmiatori ...