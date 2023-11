Gesù è partito con dodici follower

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Quando il parroco veniva a benedire le case, mi nascondevo in bagno. Ma un anno si presentò un sacerdote giovane con tanti bambini al seguito. Si chiamava don Nando, e mi invitò a fare il chierichetto. Mi piaceva un sacco, e quando potevo andavo a “servir messa” anche nei giorni feriali. Io non so cosa accadde in quel momento, ma fu come essere colpito all’improvviso dalla consapevolezza che “dovevo” diventare prete, senza aspettare altro. Ne parlai con un sacerdote che mi ispirava fiducia ….. che mi organizzò una chiacchierata con il rettore del seminario. …. Un mese dopo, entrai in seminario. La musica faceva spesso da colonna sonora ai nostri incontri di catechismo e io, una volta al mese, con la mia chitarra ricoperta di adesivi, insegnavo loro un canto e, alla fine dell’anno incidevamo un cd. Ma come scorrono il tempo e l’inchiostro! Il mio primo viaggio stava per concludersi. ...