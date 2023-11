Genoa | Malinovskyi | “Peccato per la sconfitta | ora pensiamo all’Empoli”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) “Ladi oggi è un. Abbiamo creato buone occasioni da rete ma senza riuscire a concretizzarle in gol. Dobbiamo lavorare per migliorarci perché abbiamo dato tutto mostrando un grande atteggiamento“. Così Ruslan, intervistato dai microfoni di DAZN, dopo ladel suocontro il Frosinone. “Quello segnato oggi è un bel gol ma in termini di punti non è valso a nulla. Io sto dando il massimo per poter diventare un calciatore importante per questa squadra. Adesso però dobbiamo solo pensare alla prossima gara con l’Empoli“. SportFace.