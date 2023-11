Gaia | il live esplosivo | come apre il concerto di Elodie a Roma

Leggi su iltempo

(Di domenica 26 novembre 2023) Magnetica, schietta,sale sul palco del Palazzo dello Sport dell'Eur e il pubblico fa il pieno di energia. La vincitrice di Amici 19ildi. Entra in scena e ammette che offrire una performance esplosiva dopo il pranzo capitolino della domenica è una prova da coraggiosi. Poi, però, quando il pubblico si scalda, lascia tutti senza fiato. Sicura di sé e spavalda quanto basta, l'allieva della scuola di Maria De Filippi supera l'esame a pieni voti. Si muove bene e la voce, piena e soave, riempie l'ambiente. Dopo pochi minuti ci si sente già in Brasile. Personalità e stile non mancano (Valentina Bertoli).