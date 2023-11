Frosinone Genoa | probabili formazioni | Ibra dalla panchina | Gila con Malinovskyi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra ile il, ecco ledella partita Questo pomeriggio in campo in Serie A la sfida tra ile il, ecco ledella partita.(4-2-3-1): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Reinier, Caso; Cheddira. Allenatore: Eusebio Di Francesco.(3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Haps;, Puscas. Allenatore: Albertordino.