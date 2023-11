Frosinone-Genoa 2-1 | vittoria al fotofinish con gol di Monterisi

(Di domenica 26 novembre 2023) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 nel match della 13esima giornata di Serie A. Dopo la rete del vantaggio dei padroni di casa siglata al 34? da Matìas Soulè e il pari degli ospiti arrivato poco dopo, al 38? ad opera di Malinovskiy nel primo tempo, l’equilibrio salta in pieno recupero. Al 94? Soulè premia l’inserimento di Brescianini, appoggio perche batte Martinez e regala i tre punti al. Ilfinisce k.o. allo scadere dopo aver sfiorato il vantaggio con la punizione di Malinovskyi respinta dall’incrocio dei pali. Con questo successo la formazione di Di Francesco sale a 18 punti, mentre i rossoblu restano a 14 in classifica. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

