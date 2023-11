Frosinone-Genoa 2-1 | Di Francesco | “Vinto una partita difficile | Soulé ha grandissime potenzialità”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) “Oggi sono molto contento perché abbiamouna garacontro una squadra ostica. Vincere nel finale è un motivo di grande orgoglio perché abbiamo mostrato carattere da vendere”. Così Eusebio Di, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 ottenuta nel recupero con ilallo Stirpe. “Io sono molto soddisfatto perché volevamo questa vittoria e siamo rimasti in gara fino alla fine riuscendo a vincere. Sono inoltre molto contento perperché oltre alle qualità tecniche sta dimostrando di avere grandi qualità umane e sono certo che questo gli renderà grandi soddisfazioni. Sono molto felice per l’alchimia che si è creata con la nostra tifoseria, che anche oggi ci ha sostenuti nei momenti più difficili e li ringrazio per questo” SportFace.