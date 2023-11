Frosinone | Di Francesco | «Il pareggio era giusto | ma l’abbiamo vinta con la voglia di farlo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato dopo il match contro il Genoa: ecco cosa ha detto Eusebio Diha così parlato a Dazn dopo-Genoa. LE PAROLE – «Oggi sono contento perché è stata una gara di sofferenza, anche Soulé, come la squadra, nel primo tempo è stato poco lucido. Il Genoa è molto bravo a chiudersi, è una squadra ostica e l’ha dimostrato. Abbiamo voluto tanto questa vittoria, nei cambi e nell’atteggiamento. Poi Soulé ha delle qualità tecniche, ma al di là di questo ha anche delle qualità umane che gli devono rimanere. Ci stava anche il pari per com’è andata la partita, dobbiamo fare gliobiettivi. E’ stato un buon Genoa, messo bene in campo e che sta bene fisicamente. Noi nel finale volevamo vincere la partita, questo ha fatto la differenza».