FOTO – Inter | ripensando alla Juventus | «Alcuni ricordi magici»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) L’prima in classifica alle 20.45 affronterà laseconda in classifica all’Allianz Stadium, nel big match attesissimo della tredicesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro su Twitter ripensa al recente passato con un gol speciale di Calhanoglu– L’di Simone Inzaghi si presenta stasera all’Allianz Stadium dove proverà a difendere il primo posto in classifica contro la, diretta inseguitrice a -2 punti dai nerazzurri. Su Twitter l’torna al recente passato quando Hakan Calhanoglu riuscì ad espugnare il fortino bianconero con un gol dagli undici metri: “ad”. Looking back at some magic memories ...