FOTO | Cartolina leccata da Rhea Ripley venduta per centinaia di dollari

(Di domenica 26 novembre 2023) La WWE e Fanatics hanno organizzato un’asta in diretta prima di Survivor Series 2023. Tra i partecipanti c’erano la campionessa WWE, The Miz e l’allenatore del Performance Center Tyler Breeze. A un certo punto dello streaming,ha leccato un cartoncino che aveva autografato. La scheda è stata messa all’asta e l’offerta vincente è stata di 580(circa 530 euro).PLEASE pic.twitter.com/jXAjfSg1MS— Ellie ? Art (@EllieKrote) November 25, 2023ha autografato lascrivendo “Mami is always on top” ed una piccola freccetta con scritto “Ho leccato qui”. La wrestler ha poi commentato l’accaduto su Twitter scrivendo: “Conosco i miei fan… non c’è di chè”. Durante la notte tra sabato e domenica ...