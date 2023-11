FOTO ? Zanetti festeggia per l’Inter Women | «Grande vittoria!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023) Javierla vittoria delnel derby contro il Milan femminile. Il vicepresidente nerazzurro si complimenta con capitan Alborghetti. FESTA ?continua a fare suoi i derby di Milano. Oltre al dominio della Prima Squadra maschile, c’è a registrare quello della Prima Squadra Femminile. Le nerazzurre di Guarino hanno battuto il Milan all’Arena Civica grazie al gol di Cambiaghi. Are la vittoria anche Javier, che si è complimentato su Instagram con capitan Lisa Alborghetti. MILAN, ITALY – NOVEMBER 25: Michela Cambiaghi of FC Internazionale celebrates with her team-mates after scoring the opening goal during theSerie A eBay match between FC Internazionale and AC Milan at Arena Civica Gianni Brera on ...