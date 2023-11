FOTO ? Cambiaghi decide il derby Femminile | «Milano nerazzurra»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)ha deciso ildialtra Inter Women e Milan. L’attaccante ha festeggiato attraverso l’ormai noto slogan. MATTATRICE ? Il primodinon si scorda mai, a testimoniarlo è Michela. L’attaccante ha segnato il gol decisivo in Inter-Milan, match finito 1-0. Su Instagram, la giocatriceha commentato così: Grande festa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati