Forum dei Giovani del Comune di Caserta | dall’Amministrazione niente risorse e nessun coinvolgimento

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 26 novembre 2023). A distanza di un anno dall’insediamento del, riteniamo opportuno fare un bilancio delle attività svolte e delle criticità emerse. Entrando nel dettaglio, ildeidiha organizzato quattro corsi di formazione gratuita per ini. Si è fato promotore di un contest fotografico volto aldeinella valorizzazione del territorio. Ha discusso e approvato 25 mozioni in Assemblea (di cui 2 recepite e trasformate in mozioni consiliari dal Consiglio Comunale di). Ha organizzato o partecipato a decine di iniziative e convegni in città, in particolare eventi con lo scopo di sensibilizzare su tematiche importanti tra cui la questione femminile in Iran e ...