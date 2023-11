Formula 1 | ad Abu Dhabi implacabile Verstappen Leclerc è secondo ma La Mercedes mantiene il secondo posto costruttori

F1, pagelle GP Abu Dhabi 2023: Verstappen insaziabile, bene Leclerc e Russell. Anonimi Sainz e Hamilton

Max Verstappen vince l'ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 adDhabi. L'olandese resiste in partenza a un caldo Leclerc e fa gara di testa, come in praticamente tutte le precedenti gare tranne, centrando il successo numero 19 in stagione. Secondo posto per un ...

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Abu Dhabi 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Yas Marina (negli Emirati Arabi Uniti). I piloti si sono fronteggiati a viso aperto ...

GP Abu Dhabi, Russell: “Contento di aver assicurato il secondo posto”

Un GP di Abu Dhabi difficile, condizionato da una forma fisica non al 100%, che ha visto Russell assicurare il secondo posto costruttori ...