Formazioni ufficiali Roma-Udinese | le scelte dei due tecnici

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023), ledei due allenatori per il match in programma oggi alle ore 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18.(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski, Pagano, Pisilli, El Shaarawy. All. José Mourinho(3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Lovric, Zarraga, Kamara, Akè, Tikvic, Lucca, Camara, Kabasele, Kristensen, Pafundi.All. Gabriele Cioffi