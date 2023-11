Formazioni ufficiali Empoli-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 26 novembre 2023) Alle 15.00 scenderanno in campo. Ecco ledi Aurelio Andreazzoli e Alessio Dionisi Alle 15.00 scenderanno in campo. Ecco ledi Aurelio Andreazzoli e Alessio Dionisi.(4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Ranocchia, Fazzini, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.Allenatore: Andreazzoli.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Viti; Thorstvedt, Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Lauriente.Allenatore: Dionisi.

Tottenham-Aston Villa (domenica 26 novembre 2023 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici

Frosinone-Genoa - le formazioni ufficiali : DiFra riparte da Ibrahimovic. Badelj in regia per il Grifone

Empoli-Sassuolo - formazioni ufficiali : C'è Cambiaghi - sfida degli ex tra Caputo e Pinamonti

Empoli-Sassuolo (domenica 26 novembre 2023 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici

Lorient-Metz (domenica 26 novembre 2023 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati

Montpellier-Stade Brestois (domenica 26 novembre 2023 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati

Frosinone - Genoa, le formazioni ufficiali: DiFra riparte da Ibrahimovic. Badelj in regia per il Grifone

Commenta per primo Sono uscite ledi Frosinone - Genoa. Eccole, di seguito: FROSINONE (4 - 2 - 3 - 1) : Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. ...

Empoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Empoli-Sassuolo è l'occasione per entrambe le squadre di allontanarsi dalle parti basse della classifica di Serie A. Al Castellani però andrà anche in scena la sfida tra ex bomber: Caputo contro ...

Genoa in casa del Frosinone, le formazioni ufficiali: Malinovskyi e Puscas guidano l'attacco

Riprende il campionato di Serie A anche per il Genoa di Alberto Gilardino che dopo la sosta visita il Frosinone allo stadio Benito Stirpe.