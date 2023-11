Formazioni ufficiali Cagliari-Monza | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Ledi, match della tredicesima giornata di. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 26 novembre nella cornice dell’Unipol Domus, dove andrà in scena la sfida tra Claudio Ranieri e Raffaele Palladino. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori di. LEDI: in attesa: in attesa SportFace.