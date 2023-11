Fognini risponde sui social | “Il ‘capitano’ non mi ha voluto in Coppa Davis”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Oggi è il giorno della Finale di2023 tra Italia e Australia. Gli azzurri, capitanati da Filippo Volandri, cercheranno di portare l’Insalatiera nel Bel Paese, a 47 anni dall’unica volta. Di acqua ne è passata sotto i ponti e la sfida contro “i canguri” non va sottovalutata, per le qualità degli avversari. Ieri, però, è stato giusto festeggiare il raggiungimento del traguardo. Grazie a uno Jannik Sinner straordinario, la squadra tricolore ha prevalso contro la Serbia di Novak Djokovic e il n.1 del mondo ha dovuto mandar giù un bel boccone amaro, venendo sconfitto dall’altoatesino in singolare, non sfruttando tre match-point consecutivi, e vedendo sfumare nel doppio il suo sogno di vincere la competizione. A rallegrarsi di questo risultato sono stati tanti sportivi, che stanno seguendo con grande trasporto il percorso dei nostri portacolori. ...