Fiorentina | Italiano | 'Meritavamo il pareggio I nostri attaccanti devono fare di più'

Il Milan respira, ma così è troppo poco: sia per il Dortmund, sia per pensare allo scudetto

... mentreper motivi opposti cerca più agilità inserendo Nzola al posto dell' inutile Beltran . Tra un assalto e l'altro lachiede invano un rigore per un tocco di mano di Loftus - ...

Italiano, paura prima di Milan-Fiorentina: ha vinto la scommessa, ma c'è un problema CalcioMercato.it

Il Milan respira, ma così è troppo poco: sia per il Dortmund, sia per pensare allo scudetto

evitando l’aggancio della Fiorentina in caso di sconfitta. E in questo caso, visto che i viola non avevano così tante assenze come i rossoneri, bisogna sottolineare anche i limiti della squadra di ...

Francesco Camarda entra e non si trattiene: il gesto commuove l’Italia intera (FOTO)

Bellissimo momento per il Milan e per Francesco Camarda. Il giovanissimo è divenuto il nuovo record man per l'età del debutto.