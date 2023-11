Fiorentina | Italiano | «Ci manca ancora quella ferocia per segnare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Le parole di Vincenzo, tecnico della, al termine della partita dei viola contro il Milan a San Siro Vincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termina di Milan-. Di seguito le sue parole. RAMMARICO – «In queste situazioni, il secondo tempo giocato con questa veemenza, ciper fare gol e raddrizzare le partite. Non è la prima volta che prendiamo in mano le gare ma senzanon fai gol. Paghiamo un primo tempo non con un grande ritmo, dove negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso tanto al Milan ma meritavamo il pareggio».NZA DI TALENTO – «Se è talento, se è, essere risolutivi non lo so. So che con questo secondo tempo non puoi ...