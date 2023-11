Finale Coppa Davis Italia-Australia | Arnaldi batte Popyrin | ora tocca a Sinner

(Di domenica 26 novembre 2023) Vince l'nel primo match delladidi Malaga contro l'. Matteoha trionfato nel primo singolare contro Alexei7-5, 2-6, 6-4. La partita è andata avanti per oltre due ore e mezzo, con l'azzurro che non ha mai mollato nelle difficoltà. Basti pensare che sono state nove le palle break annullate nel terzo set. Grande entusiasmo sulla panchina azzurra: ora se Jannikvince contro De Minaur, latorna da noi come non accade dal 1976. Quello di oggi, insomma, è un giorno storico. L'disputa ladidopo 25 anni e dopo 47 può anche vincerla. Gli Azzurri dopo aver ...

Italia in vantaggio 1-0 contro l'Australia nella finale di Coppa Davis 2023 a Malaga. Matteo Arnaldi si aggiudica il primo singolare battendo Alexei Popyrin per 7-5, 2-6, 6-4. Nel secondo singolare, in campo Jannik Sinner contro Alex De Minaur.

