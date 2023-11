Filippo Turetta | primo giorno in carcere | sorvegliato a vista in cella con un altro detenuto «Quando potrò vedere i miei genitori?»

Filippo Turetta - perché è in infermeria - la notizia dal carcere di Verona

Omicidio Giulia Cecchettin - prima notte in carcere per Filippo Turetta

Prima notte in carcere per Filippo Turetta - resterà nel reparto infermeria. Potrà vedere i genitori dopo l’interrogatorio

Filippo Turetta non è in isolamento : insulti all’arrivo in carcere