Filippo Turetta - prima notte in carcere : cosa ha chiesto

Filippo Turetta e la sua prima notte in carcere sorvegliato a vista. «Quando posso vedere i miei genitori?»

Omicidio Giulia Cecchettin, prima notte in carcere per Filippo Turetta

Martedì l'interrogatorio di garanzia. L'avvocato di fiducia lo ha descritto come 'molto provato e disorientato" Prima notte in carcere a Verona per, il 21enne arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Atterrato ieri a Venezia dalla Germania su un Falcon 900 ...

Filippo Turetta, la prova decisiva per la premeditazione: ecco quando sarà esaminata ilmessaggero.it

Filippo Turetta, prima notte in carcere: sorvegliato a vista in cella con un altro detenuto. «Quando potrò vedere i miei genitori»

Filippo Turetta ha trascorso la prima notte nel carcere di Verona. Il 22enne accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre, è arrivato ieri ...

Omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, prima notte in carcere a Verona e la prova decisiva per la premeditazione

Qual è la prova decisiva nell'inchiesta che coinvolge Filippo Turetta Con la consegna alle autorità giudiziarie italiane, ieri, sabato 25 novembre, all'aeroporto Marco Polo ...