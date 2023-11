Filippo Turetta | prima notte in carcere a Verona | sarà trasferito nella sezione “protetti”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 26 novembre 2023), tornato in Italiamattinata di sabato 25 novembre 2023, ha trascorso la suaneldi Montorio, dove si trovano più di cinquecento detenuti per 350 posti in una frazione a nord di. Il ragazzo, che compirà 22 anni a dicembre, è accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha avuto modo di avere un colloquio di sostegno con lo psichiatra della struttura. Successivamente c’è stato l’incontro con il suo legale, Giovanni Caruso, che ha sostituito l’avvocato d’ufficio che gli era stato assegnato, Emanuele Compagno, che aveva seguito in questi giorni la famiglia. “È molto, molto provato, disorientato, anche se con lui sono riuscito ad avere un’interlocuzione accettabile – ha detto Caruso ai giornalisti -. Non ...