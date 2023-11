Filippo Turetta non è in isolamento | insulti all’arrivo in carcere

Filippo Turetta - prima notte in carcere : sorvegliato a vista in cella con un altro detenuto. «Quando potrò vedere i miei genitori?»

Omicidio Giulia Cecchettin - prima notte in carcere per Filippo Turetta

Filippo Turetta - prima notte in carcere a Verona : sarà trasferito nella sezione “protetti”

Prima notte in carcere a Verona per Filippo Turetta - sorvegliato a vista in cella con un altro detenuto