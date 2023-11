Femminicidi L’autocritica dei giornalisti | “Raccontare con il giusto linguaggio”

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 26 novembre 2023) “Non importa se usciva da sola, se era ubriaca, se lui era un bravo ragazzo preda di un raptus. Quegli uomini sono assassini. Non esiste amore criminale, chi uccide non ama”. Importante iniziative e presa d’impegno del sindacato dei cronisti romani (Scr) e del Gruppo di cronisti lombardi (Gcl) sul comela violenza di genere. I, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, hanno realizzato un breve ed efficace videodecalogo con le principali espressioni da bandire nei resocontici sui casi dio. Termini da evitare in quanto elementi assolutori, o addirittura offensivi e sottilmente insinuanti, dell’atto compiuto dal colpevole di violenza contro una donna. Questo per sradicare i residui di una cultura maschilista che influisce sulla corretta ...