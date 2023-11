F1 | Verstappen vince anche ad Abu Dhabi | Leclerc splendido 2° non basta a sorpassare la Mercedes nei costruttori

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Il Mondiale di Formula Uno 2023 si chiude, sostanzialmente, come è proseguito lungo tutto il corso dell’anno, ovvero con un trionfo di Max. Il tre-volte campione del mondo ha vinto il Gran Premio di Abu, ventiduesimo appuntamento della stagione, sugellando una annata letteralmente irripetibile. Un dominio simile non si era mai ammirato prima e, oggettivamente, sarà davvero complicato vederlo di nuovo in futuro. Sul tracciato di Yas Marina il portacolori del team Red Bull ha conquistato la 19a vittoria del suo 2023 e la numero 54 della carriera (la quarta di fila su questa pista), allungando su Sebastian Vettel e ora puntando il mirino verso le 91 di Michael Schumacher. Per la scuderia di Milton Keynes, invece, 21° successo su 22 tappe, altro primato pressoché inattaccabile. L’altro spunto di interesse sulla pista che si affaccia sul ...