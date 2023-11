F1 Gp Abu Dhabi | Verstappen vince ultimo atto | secondo Leclerc

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 26 novembre 2023) Maxanche il Gp di Abue chiude in modo trionfale il Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, già campione del mondo per la terza volta consecutiva, si impone anche anche nell'ultima gara dell'anno: 19 vittorie in stagione e 55 in carriera per il 'cannibale'in pista Sergio Perez che, al volante dell'altra Red Bull, scivola in quarta posizione per una penalizzazione di cinque secondi. Quindi sale alposto la Ferrari di Charlese va sul podio anche la Mercedes di George Russell, terzo, che regala la seconda posizione costruttori alla Mercedes ai danni della rossa di Maranello. Seguono poi le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Settimo posto per Fernando Alonso, seguito da Yuki Tsunoda, Lewis ...