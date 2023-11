F1 Gp Abu Dhabi | Verstappen conquista anche l’ultima gara della stagione Seconda la Ferrari di Leclerc | terzo Russell

(Di domenica 26 novembre 2023) Maxhatol’ultimo Gran Premio. Il circuito di Abuha ospitato l’ultimo atto del Mondiale di Formula 1 2023 e il campione olandeseRed Bull ha dimostrato ancora una volta la sua superioritàndo la vittoria al termine di unaavvincente. Il già tre volte campione del mondo ha non solo confermato il suo dominio in pista ma haraggiunto un traguardo notevole: i 1000 giri al comando in una singoladi Formula 1. Secondo posto per ladi Charles, che ha chiuso tutto sommato in bellezza unanon certo ottima né fortunata. Sul gradino più basso del podio la ...

GP Abu Dhabi - F1 : la stagione si chiude come si era aperta - primo Verstappen

