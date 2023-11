F1 | GP Abu Dhabi Leclerc Dispiace per classifica costruttori

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 26 novembre 2023) "Il team ha fatto un lavoro incredibile spingendo in ogni gara" YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - "Il secondo posto nel campionatoera il nostro obiettivo enon essere riusciti a conquistarlo per tutte le persone che lavorano in Ferrari". Queste le parole di Charles, pilota d