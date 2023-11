F1 Gp Abu Dhabi | la gara | Verstappen vince su Leclerc e Russell Ferrari | niente sorpasso sulla Mercedes

(Di domenica 26 novembre 2023) Ad Abualtra vittoria di Max, che finisce in maniera trionfale una stagione record.è secondo per la penalizzazione di Perez, ma latermina dietro lail Mondiale costruttori

Nessuna sorpresa nell'ultima gara dell'anno: vittoria per Max Verstappen anche nel GP. Leclerc 2° davanti a Russell, in un finale in cui Charles ha fatto di tutto per provare a portare a casa la piazza d'onore el Costruttori per la Ferrari: niente da fare però, perché Perez, ...

Abu Dhabi, 26 nov. (Adnkronos) - Max Verstappen vince anche l'ultimo atto del mondiale 2023 di F1. Il pilota olandese della Red Bull si impone anche nel Gp di Abu Dhabi e oltre ai tre titoli consecuti ...