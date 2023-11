F1 GP Abu Dhabi | Alonso | “La miglior stagione dell’Aston Martin | sono contento”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 novembre 2023) Le parole di Fernandodopo il Gran Premio di Abu: “Buona gara ma non spettacolare. Abbiamo duellato con Tsunoda per il settimo posto, ma abbiamo fatto il massimo. Dobbiamo analizzare lanella sua totalità,moltoin generale: otto podi, tanti punti per il team… Credo sia la, considerando anche i marchi precedenti. Abbiamo aspettative più alte per l’anno prossimo. Dodici mesi fa, dopo i test, nessuno pensava che avremmo ottenuto così tanti podi e conquistare il quarto posto in campionato“. SportFace.