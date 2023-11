(Di domenica 26 novembre 2023) Lachiude con pochi sorrisi al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma con la voglia di pensare positivo verso il futuro. Sul tracciato di Yas Marina è arrivato un bel secondo posto per Charles Leclerc, ma la scuderia di Maranello aveva in mente il sorpasso sulla Mercedes verso il secondo postoclassifica costruttori, un obiettivo mancato per soli 3 punti, confermando che quando le cose non devono girare, non girano. Oggettivamente la scuderia emiliana ha completato un 2023 largamente insufficiente. Il secondo posto nei costruttori avrebbe assomigliato molto ad un “minimo sindacale” che, pensando alla sfida con la Red Bull, sarebbe stato davvero poca cosa. Un team come quello fondato da Enzodeve puntare al primato e, ormai è stucchevole ...

F1 2023, GP Abu Dhabi: ultima pole position a Verstappen, Leclerc 2°

McLaren in, bene Tsunoda e Hulkenberg Bella prova da parte della McLaren , in grado di ... quest'ultima in lizza per il secondo posto nel campionato costruttori con la. Positiva sesta ...

Ferrari: trimestre da record, alzate le guidance di fine anno Il Sole 24 ORE

Ferrari, utile sale a due cifre; guidance rivista al rialzo Morningstar

Formula 1, MotoGP e Coppa Davis: una domenica di grande sport su Sky

Una domenica bestiale! E' quella che attende gli appassionati sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Formula 1, MotoGP e la Coppa Davis: un pomeriggio ad alta tensione, da vivere in pieno ...

F1, Ferrari in crescita nella seconda parte dell’anno: quali prospettive per il 2024

La Ferrari chiude con pochi sorrisi al termine del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma con la voglia di pensare positivo verso il futuro.