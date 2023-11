F1 | Christian Horner | “Stagione pazzesca | Verstappen ha fatto cose inimmaginabili”

Leggi su oasport

(Di domenica 26 novembre 2023) Unada ricordare quella 2023 per la Red Bull: dominato il campionato piloti con Maxe il secondo posto di Sergio Perez, monopolizzata la classifica costruttori. Una superiorità nettissima mostrata in praticamente tutti i contesti, facendo en-plein di vittorie nelle gare eccetto il successo di Sainz a Singapore., team principal della scuderia austriaca, haun bilancio su questa: “Unafantastica. E tutto il merito va a tutti gli uomini e le donne del team che hanno lavorato così duramente. Non solo nella progettazione e produzione di questa vettura, ma anche nel suo funzionamento. Tutte le persone dietro le quinte sono state fondamentali. La strategia, il team di gara, tutti gli esperti di marketing, gli chef, ...