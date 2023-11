Ex Napoli nei guai | messo nel mirino di tifosi e società | è polemica

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 26 novembre 2023)per l’ex, la stagione non procede affatto nel migliore dei modi, nasce unaferoce con: tutti i dettagli Mazzarri, dieci anni dall’ultima panchina in azzurro, è tornato ad allenare il, dopo aver preso il posto di Rudi Garcia. Un inizio molto convincente quello del tecnico toscano, che ha battuto l’Atalanta di Gasperini, nella prima di una serie di partite molto complicate per gli azzurri. A decidere la gara Kvaratskhelia, di testa, ed Elmas, da subentrato. Un ritorno in panchina di sicuro ben voluto dalla piazza, che forse nutriva qualche dubbio dal punto di vista tattico, ma se questi sono i presupposti idelpossono dormire sogni tranquilli. Nulla è perduto, iloccupa ...