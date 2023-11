Evacuati in 12 mila a Ferrara per il disinnesco di una bomba

(Di domenica 26 novembre 2023) AGI - Sono circa 12le persone evacuate aper consentire le operazioni didi un ordigno bellico americano della seconda guerra mondiale rinvenuto nell'ex convento di San Benedetto. Si tratta di unadel peso di circa 100 libbre. La zona rossa, cioè quella compresa nel raggio di 685 metri dal ritrovamento, è stata chiusa questa mattina attorno alle 8.45: la maggioranza dei cittadini ha trovato una sistemazione in maniera autonoma, altri hanno usato i bus navetta messi a disposizione con destinazione il quartiere fieristico. Per ilsono al lavoro gli artificieri dell'ottavo reggimento guastatori paracadutisti 'Folgore'. Viene utilizzato un macchinario 'Swordfish' che effettua un taglio circolare al manufatto tramite un ugello che emette un getto d'acqua mista a ...

FERRARA, 26 NOV - Sono andate molto più velocemente del previsto le operazioni per disinnescare la bomba della Seconda guerra mondiale ritrovata nell'ex convento di San Benedetto, in corso Porta Po in ...

