Europee | Danti iv | ' Renew Europe sarà vero argine'

(Di domenica 26 novembre 2023) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "ilperché l'Europa dovrà tornare ad essere attore globale e smetterla di fare la comparsa. Il tempo dei compitini è inesorabilmente finito". Così Nicola, eurodeputato Iv, a Formiche. "Giorgia Meloni prima del 25 settembre, ha cavalcato le peggiori battaglie contro l'Europa. Poi è stata costretta a rimangiarsele. Nel question time con Matteo Renzi, ha persino detto di non essere mai stata per l'uscita dall'euro, quando fino a qualche anno fa, ogni manifestazione di Fratelli d'Italia cominciava contro la moneta unica. Insomma è a metà del guado. Se continua così, a Bruxelles resterà dietro la lavagna, che magari non è un problema per lei, che si sente ancora un po' una leader dell'opposizione sovranista, ma un problema ...