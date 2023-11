Esclusione di Morgan da X-Factor | Bugo lo deride sui social | Morgan risponde

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 26 novembre 2023) Pubblicato il 26 Novembre, 2023 Tra, che non scorre buon sangue già e noto da quando nel 2020 i due sul palco di Sanremo rovinarono una sceneggiatura litigando in diretta tv. Una prolungata risata. Così ha commentatoriguardo all’dida X2023. L’artista ha condiviso su “X” il comunicato con cui Sky Italia e Fremantle Italia annunciavano la decisione di rimuovere Marco Castoldi dalla sua posizione di giudice del programma, limitandosi a scrivere: “Hahahahhaahhahahahaahhahaha“. È noto che tra i due non scorra buon sangue, sin dal litigio avvenuto sul palco di Sanremo 2020. Infatti, in serata è giunta la risposta di. La reazione dialla ...