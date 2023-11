(Di domenica 26 novembre 2023)– Ha decisoche attraversa un momento di grande ferovre: è lui che, in pieno, segna il gol che dà la vittoria al, condannando l’. Ilpassa così al ‘Castellani’ in una partita ricca di gol ed emozioni (4-3). Caputo su rigore sblocca il risultato dopo quattro minuti, ma gli L'articolo proviene da Firenze Post.

Capolavoro di Kovalenko - Napoli sconfitto dall’Empoli : Garcia in bilico

Capolavoro di Kovalenko - Napoli sconfitto dall’Empoli : Garcia in bilico

Padovano: "Garcia Mi dispiace, ma se non schieri Kvaratskhelia in gare decisive non sei lucido"

Abbiamo visto quante difficoltà abbia riscontrato il Napoli contro l', pur uscendone. Le grandi squadre, a prescindere dalla dimensione dell'avversario, devono saper imporre il ...

Empoli sconfitto nel recupero dal Sassuolo: 3-4. Decisivo Berardi con una doppietta. Pagelle Firenze Post

Serie A: Empoli sconfitto in casa dal Sassuolo. Il Frosinone batte il ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Empoli-Sassuolo 3-4, partita pirotecnica: Finale amaro per gli azzurri, passa il Sassuolo

L'Empoli cade in casa per 3-4 contro il Sassuolo al termine ... C'è tanto dispiacere per quello che poteva essere quantomeno un pareggio ma che è risultato poi invece una sconfitta che pesa tantissimo ...

SERIE A, Vincono nel recupero Sassuolo e Frosinone

E' successo di tutto nelle due partite di Serie A che si sono disputate alle ore 15:00. Al Castellani di Empoli vince clamorosamente 4-3 il Sassuolo, mentre a Frosinone ...