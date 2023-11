Empoli-Sassuolo | Serie A | allontanare la zona rossa | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Allo stadio Castellani disi gioca il match valido per la tredicesima giornata diA tra. Entrambe le squadre hanno lo stesso obiettivo stagionale, cioè la salvezza. Squadre che non sono lontanissime in classifica, visto che gli emiliani sono leggermente avanti, con due punti di vantaggio. Questo renderà lo scontro ancora più interessante, soprattutto per Ciccio Caputo, grande ex di questo, inaspettata sfida salvezza di questa masima, dopo che le due squadre, lo scorso anno, avevano raggiunto una serena salvezza. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook US)L’punta ad una salvezza tranquilla. Padroni di casa che lo scorso anno si sono salvati in ...