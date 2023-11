Empoli Sassuolo | probabili formazioni | Caputo sfida Pinamonti

(Di domenica 26 novembre 2023) Questo pomeriggio in campo ladi Serie A tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli e Dionisi Questo pomeriggio in campo ladi Serie A tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli e Dionisi(4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (Marin), Grassi, Maleh; Cambiaghi,, Cancellieri. All. Andreazzoli.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Defrel;. All. Dionisi.

Tra i toscani Ismajli favorito su Walukiewicz in difesa, Fazzini in vantaggio su Marin in mediana. Dionisi, invece, conferma Thorstvedt in mezzo al campo.