Empoli-Sassuolo LIVE 2-2 | finisce il primo tempo – INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 26 novembre 2023) Al Castellani, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-2: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 2? Rigore: fallo di Viti su Cambiaghi in area 4? Gol di Caputo! Subito in vantaggio gli azzurri 11? Pareggio! Angolo dalla sinistra, colpo di testa del centravanti che mette dentro il più classico gol degli ex 19? Girata di Thorstvedt da sviluppi di angolo, blocca il pallone Berisha 22? Gol di Henrique! Altro colpo di testa, altro gol del. ...