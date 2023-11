Empoli-Sassuolo con sette gol | Berardi la decide al fotofinish!

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 novembre 2023)termina 3-4. Incredibile partita al Castellani con i neroverdi che riescono a vincerla nel finale con la rete di. PIROTECNICO ? Al Castellani match divertente tra, che puntano alla vittoria senza mezze misure. Partita che si accende immediatamente dopo 4? con Francesco Caputo che trasforma un calcio di rigore, non mancando al solito e inimitabile gol dell’ex. Legge che non perdona neanche lo stesso, che dopominuti viene trafitta dall’altro ex di partita Andrea Pinamonti. Bravo l’ex Inter a timbrare il gol del pari a battere Berisha. La partita resta molto attiva e divertente e al 21?, la squadra di Dionisi completa momentaneamente la rimonta con il gol di testa del più piccolo in campo, ossia Matheus Henrique. ...