Empoli | Andreazzoli | «L’hanno decisa gli episodi Avremmo meritato il pari»

(Di domenica 26 novembre 2023) Aurelio, allenatore dell’, ha così parlato dopo il match contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni Aurelio, a Dazn, ha così parlato dopo-Sassuolo. LE PAROLE – «Abbiamo messo qualità contro una squadra forte, quindi un pareggio penso avrebbe accontentato sia noi che loro, invece siamo qui con l’amaro in bocca. Non era la giornata giusta, sono partite che vengono decise dagli. Credo che il pubblico sia sia divertito, abbiamo messo in campo una gara vivace. Avevamo il problema dei gol, oggi ne abbiamo fatti tre, ma non ci sono bastati. Pazienza, dobbiamo continuare però ad avere la stessa voglia di fare».

"È una tappa, dispiace, abbiamo fatto quello che volevamo fare, abbiamo messo tanto impegno contro una squadra forte che ha molte qualità.

