Elodie | “Non mi spoglio per gli uomini | ecco perché lo faccio”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 26 novembre 2023)è spesso finita nell’occhio del ciclone per la sua scelta di spogliarsi in alcuni dei suoi lavori più importanti, come ha fatto recentemente in occasione della foto realizzata senza veli per promuovere il suo ultimo singolo A fari spenti. La copertina dell’EP era stata poi trasformata dal fumettista Milo Manara, che l’aveva trasformata in un fumetto, ma questo non era bastato per evitare i giudizi negativi da parte degli hater. C’è stato anche chi è arrivato a sostenere che gran parte del medico del suo successo sia da addebitare a questo modo di agire, con la consapevolezza di come non si possa non parlare di lei per questo. Ancora una volta, come accaduto in passato, lei ha voluto chiarire una volta per tutte le motivazioni di alcune sue azioni. “C’è chi pensa che io mi spogli per gli, ma quando mai? – ha detto in un’intervista a GQ – ...