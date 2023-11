Elisabetta Gregoraci e il dolore per la nonna | “Avrei tanto voluto che questo giorno non arrivasse mai”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 novembre 2023) Ladi, che aveva appena festeggiato il suo 102° compleanno, era una parte integrante del mondo di. La showgirl non ha mai nascosto il legame speciale che ha con lapaterna. Per lei è un punto di riferimento e, dopo aver perso la mamma, si è legata ancora di più aBetta. Per, ogni anno, in estate, vola a Soverato nella sua Calabria per spegnere le candeline insieme a lei. Per Ely,, è ormai un appuntamento imperdibile al quale non rinuncerebbe mai. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella vita della conduttrice che hacondividere il suo ultimo saluto con i follower su Instagram. Il post era accompagnato da una serie di ...