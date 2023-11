Elezioni Provinciali | una sola lista presentata | ci sono Giaquinto e Graziano

(Di domenica 26 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il momento una. Le altre ci saranno domani quando scade il termine per la presentazione. Si tratta di una civica, denominata “Per l’Irpinia”, che vede insieme esponenti del centrodestra e del centrosinistra tra cui Pino, rappresentante della Lega, vice sindaco di Lauro, Girolamo, sindaco di Montoro, ma pure Carmine De Sapio, componente della maggioranza del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, Attilio Iannuzzo, sindaco di Sant’Angelo all’Esca, vicino al centrosinistra, Emanuela Pericolo, assessore del comune di Montefalcione dov’è sindaco Angelo D’Agostino.solo alcuni dei primi nomi circolati in queste ore. Appare chiaro che la Lega, cone D’Agostino, ha inserito due nomi. E pure...

Caserta - elezioni provinciali : presentate le liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale

Elezioni Provinciali - Pino Magliocca in campo col Partito Democratico

Avellino verso il voto, Picariello: "Il candidato Figura della società civile"

Avellino . Non solo le, ad Avellino già si respira aria diamministrative. Verso l'appuntamento di primavera gli schieramenti politici affilano le armi. Centrosinistra e centrodestra non hanno ancora ...

Le Provinciali da Gratta e Vinci con doppia sfida AlessioPorcu.it

Conto alla rovescia per le elezioni provinciali: entro lunedì la consegna delle liste quotidianodipuglia.it

Elezioni Consiglio Provinciale, presentata la lista "Per l'Irpinia"

Campania Doc Vini, Livio Petitto dice "No" e promuove un tavolo istituzionale Campania Doc Vini, Livio Petitto dice "No" e promuove un tavolo istituzionale ...

FDI: CARDELLI E ROSSI RICONFERMATI ALLA GUIDA DEI COORDINAMENTI PROVINCIALI DI PESCARA E TERAMO

TERAMO – “Con emozione esprimo tutto il mio orgoglio per questa nuova elezione a presidente del coordinamento provinciale di Pescara, e per le lusinghiere parole spese nei miei confronti da tutta la c ...